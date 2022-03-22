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Австралия создала собственное военное космическое командование

Глава Минобороны Австралии заявил, что страна создала военно-космическое командование
Питер Даттон

Питер Даттон. Фото: Lukas Coch / Reuters

Австралия создала собственное военное космическое командование. Об этом заявил австралийский министр обороны Питер Даттон, передает РИА Новости.

Глава Минобороны страны рассказал, что командование возглавит вице-маршал Военно-воздушных сил Австралии Кэт Робертс. «Цель Австралии состоит в том, чтобы внести вклад в новый военно-космический потенциал для противодействия угрозам», — подчеркнул он.

Даттон добавил, что Канберра и Вашингтон укрепляют сотрудничество для поддержки совместных целей в космосе. По его словам, некоторые страны, в том числе Россия и Китай, развивают космический потенциал, представляющий угрозу. «Для любой страны потеря доступа к космосу приведет к значительным гражданским и военным последствиям», — заключил министр.

Глава австралийского ведомства отметил, что космос — это пространство, которое должно быть использовано для сдерживания агрессии, а не в качестве сферы для конфликта.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что международное космическое сотрудничество больше не существует. Он обвинил в развале этого направления деятельности США, Великобританию, Германию и Францию.

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Виктория Кондратьева
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