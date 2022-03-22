Австралия создала собственное военное космическое командование
Австралия создала собственное военное космическое командование. Об этом заявил австралийский министр обороны Питер Даттон, передает РИА Новости.
Глава Минобороны страны рассказал, что командование возглавит вице-маршал Военно-воздушных сил Австралии Кэт Робертс. «Цель Австралии состоит в том, чтобы внести вклад в новый военно-космический потенциал для противодействия угрозам», — подчеркнул он.
Даттон добавил, что Канберра и Вашингтон укрепляют сотрудничество для поддержки совместных целей в космосе. По его словам, некоторые страны, в том числе Россия и Китай, развивают космический потенциал, представляющий угрозу. «Для любой страны потеря доступа к космосу приведет к значительным гражданским и военным последствиям», — заключил министр.
Глава австралийского ведомства отметил, что космос — это пространство, которое должно быть использовано для сдерживания агрессии, а не в качестве сферы для конфликта.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что международное космическое сотрудничество больше не существует. Он обвинил в развале этого направления деятельности США, Великобританию, Германию и Францию.