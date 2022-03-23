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Зоопарк в российском регионе показал родившегося в марте верблюжонка

Ростовский зоопарк показал родившегося в марте двугорбого верблюжонка

Фото: страница «Ростовский-на-Дону зоопарк» во «ВКонтакте»

В Ростове-на-Дону зоопарк представил родившегося в начале марта двугорбого верблюжонка. Видео появилось в сообществе во «ВКонтакте».

«А вот так проходят прогулки верблюжонка в открытом вольере», — говорится в подписи к кадрам, на которых резвится верблюжонок.

В зоопарке рассказали, что пополнение произошло в семье двугорбых верблюдов Шакито и Майи, детеныш появился на свет 6 марта. «К сожалению, верблюжонок долго не мог подняться на ноги. Наши специалисты во время это заметили и забрали малышку», — поделились в пресс-службе.

Сотрудники зоопарка объяснили, что копытным животным нужно находиться в постоянном движении, чтобы искать пищу и не стать добычей врага, поэтому природа сделала так, что их детеныши сразу поднимаются на ноги и следуют за стадом. «После рождения верблюжонок был под пристальным присмотром ветеринаров и зоологов, когда Майя (мама) отказалась от малыша, сотрудники взяли на себя выкармливание и уход за новорожденным детенышем», — говорится в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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