Дженнифер Лопес вышла за музыкальной наградой в прозрачном платье

Певица Дженнифер Лопес пришла на вручение музыкальной премии в прозрачном наряде

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пришла на вручение музыкальной премии iHeartRadio Music Awards 2022 в прозрачном платье. Соответствующий материал и фото приводит издание Daily Mail.

Исполнительница появилась на публике в наряде оливкового цвета, который состоял из асимметричного боди с одним рукавом и длинной юбки, изготовленной из прозрачной ткани. Кроме того, образ дополняли глубокое декольте и пояс с массивным камнем голубого оттенка.

Отмечается, что в рамках церемонии 52-летняя певица удостоилась награды Icon Award за влияние на поп-культуру и актуальность творчества. При этом поддержать звезду пришли ее дети и возлюбленный, актер Бен Аффлек, с которым Лопес возобновила роман в мае прошлого года после 17 лет разлуки.

Впоследствии знаменитость поделилась видео с церемонии в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). За несколько часов ролик набрал около 440 тысяч просмотров, а поклонники поблагодарили Лопес за творчество в комментариях. «Боже, шикарная женщина», «Королева, ты заслужила, мы тебя любим», «Поздравляю и горжусь тобой», «Спасибо за вдохновение», — отмечали они.

Ранее в марте Дженнифер Лопес рассказала о ежедневном уходе за внешностью, снявшись в ванной без макияжа. По словам поп-исполнительницы, она каждый день пользуется серумом That JLo Glow собственного бренда jlobeauty, чтобы вернуть сияние коже.