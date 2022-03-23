В России заявили о невозможности исключения страны из ВТО

Завкафедрой НИУ ВШЭ Медведков заявил о невозможности исключить Россию из ВТО

Экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков заявил, что у стран Запада вряд ли получится добиться исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку они столкнутся с большими процедурными проблемами. Об этом пишет РИА Новости.

В марте палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

«Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще в настоящее время всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию», — пояснил Медведков.

Эксперт отметил, что если даже этот процесс «чудом» будет начат, среди 164 стран, входящих в ВТО, придется провести сразу два голосования, причем за исключение России из ВТО должны будут проголосовать две трети участников, а на втором голосовании — три четверти. По словам Медведкова, это «почти невероятно».

Ранее Минэкономразвития России отреагировало на предложение депутатов Госдумы о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). В ведомстве заявили, что ВТО является единственной международной площадкой для защиты экономических интересов государства.