Власти Японии задумались об усилении санкций против России

Премьер Японии Кисида заявил, что Токио рассмотрит вопрос введения новых санкций против РФ

Власти Японии задумались об усилении экономических санкций против России. Заявление об этом японского премьер-министра Фумио Кисиды публикует ТАСС.

«С позиции нашей страны хотел бы рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций», — рассказал глава правительства. Политик высказался перед отлетом в Брюссель, где он примет участие в саммите «Большой семерки».

18 марта сообщалось, что Токио ввел очередной пакет антироссийских санкций. Он затронет 15 частных лиц и 9 российских компаний. Предыдущий список рестрикций опубликовали 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы.