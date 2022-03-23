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Власти Японии задумались об усилении санкций против России

Премьер Японии Кисида заявил, что Токио рассмотрит вопрос введения новых санкций против РФ

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

Власти Японии задумались об усилении экономических санкций против России. Заявление об этом японского премьер-министра Фумио Кисиды публикует ТАСС.

«С позиции нашей страны хотел бы рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций», — рассказал глава правительства. Политик высказался перед отлетом в Брюссель, где он примет участие в саммите «Большой семерки».

18 марта сообщалось, что Токио ввел очередной пакет антироссийских санкций. Он затронет 15 частных лиц и 9 российских компаний. Предыдущий список рестрикций опубликовали 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы.

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Виктория Кондратьева
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