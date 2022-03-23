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В Москве недосчитались квартир с отделкой и мебелью

С февраля 2022 года в Москве до 2 процентов сократилась доля квартир с мебелью

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На рынке недвижимости Москвы недосчитались квартир с отделкой и мебелью — за месяц с февраля 2022 года их количество снизилось почти на восемь процентов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

По данным экспертов, в феврале в продаже находилось около десяти процентов квартир с мебелью, однако за месяц показатель сократился до двух процентов. До этого доля росла — с двух процентов в 2019-м до пяти-семи процентов в последующие годы.

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2 февраля

Изменения коснулись дорогих объектов. Согласно предположениям, количество предложений с отделкой может снизиться до 30-40 процентов. Возможные показатели объяснили положением на рынке материалов. «Застройщики постепенно уходят в упрощение продукта, не понимая, как будет дальше складываться ситуация с себестоимостью материалов и со стоимостью мебели», — заключили в компании «КОРТРОС-Москва».

Ранее член секции Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Кирилл Аксенов рассказал о способах снизить расходы на ремонт. Россиянам, в частности, посоветовали заключать договор с подрядчиком и прописывать необходимые работы.

Нина Ташевская
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