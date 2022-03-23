У россиянина в животе выросла опухоль весом с шестилетнего ребенка

В Санкт-Петербурге в животе 92-летнего мужчины нашли опухоль весом с 6-летнего ребенка

В Санкт-Петербурге врачи нашли в животе у 92-летнего мужчины 20-килограммовую злокачественную опухоль — это вес, сопоставимый со средним весом шестилетнего ребенка. Хирурги заявили, что впервые удаляли такую огромную липосаркому, сообщает «Доктор Питер».

Во время медицинского осмотра в 2019 году терапевт обратил внимание на сильно увеличенный живот пациента. Обследование показало, что причина в гигантском новообразовании, сместившим органы брюшной полости в сторону. Тогда пенсионер отказался от хирургического вмешательства.

Со временем опухоль увеличилась и привела к осложнениям. У мужчины отекли ноги, появились проблемы с кишечником и мочеиспусканием. В 2021 году он дважды обращался в больницу и только в сентябре решился на операцию. В ноябре хирурги удалили опухоль.

Врачи считают эту операцию уникальной из-за сочетания возраста пациента, осложнений и размера опухоли. Сейчас пенсионер чувствует себя хорошо. По словам онкологов, при контрольном обследовании следов опухоли не обнаружили.

Ранее в Кузбассе врачи вырезали (https://lenta.ru/news/2021/12/08/arbuz/) у 71-летнего мужчины опухоль размером с арбуз. Он обратил внимание на увеличенный живот и после появления крове в моче решил обратиться в больницу.