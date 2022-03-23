Датская компания отказалась от аренды одного из Курильских островов

Компания Copenhagen Offshore Partners из Дании не будет арендовать Курильский остров Шумшу

Датская компания Copenhagen Offshore Partners отказалась от аренды одного из Курильских островов, пишет URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

Известно, что Copenhagen Offshore Partners не будет арендовать остров Шумшу для производства «зеленого» водорода. В департаменте заявили, что переговоры об этом не ведутся. Там также подчеркнули готовность региона содействовать предприятиям, которые готовы реализовать инвестиционные проекты на его территории.

В декабре 2021 года губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что Copenhagen Offshore Partners, которая занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии, планирует арендовать остров Шумшу, входящий в северную группу Курил. По словам главы региона, компания хотела заняться производством на острове водорода с помощью энергии ветра. Датчане планировали производить водород и продавать его в Японию. В проект они готовы были вложить от 2 до 2,5 миллиарда долларов.