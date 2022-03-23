Глава ЛНР пообещал обойтись без репрессий в занятых районах

Глава ЛНР Пасечник пообещал обойтись без репрессий во взятых под контроль районах

Народная милиция и спецслужбы ЛНР не будут устраивать репрессий против бывших украинских активистов и чиновников во взятых под контроль городах и поселках. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.

По словам политика, сейчас перед луганскими властями стоит задача как можно скорее обеспечить гражданам на занятых территориях переход к мирной жизни и максимально комфортные условия существования.

Он также пообещал не преследовать противников новой власти. «Никакого издевательства не будет. Мы несем мир и спокойствие», — заверил Пасечник.

Ранее стало известно, что между Киевом и Москвой состоялись два обмена пленными. В первом случае девять российских военнослужащих были обменяны на мэра Мелитополя, детали второго пока не раскрываются.