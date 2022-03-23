В Госдуме назвали две мешающие Зеленскому признать Крым российским причины

Депутат Шеремет: признать Крым российским Зеленскому мешают трусость и зависимость от США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал две причины, которые мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому признать Крым российским. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам депутата, сейчас разговаривать с Зеленским не о чем, он не предпринял никаких поступательных действий или встречных шагов, которые бы остановили конфликт. Шеремет отметил, что принять ответственное политическое решение о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса Зеленскому мешают две причины: трусость и зависимость от США. Он добавил, что украинский лидер самостоятельно не принимает решения, а центр их принятия находится в Вашингтоне.

Ранее Зеленский предложил провести всеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса после того, как стороны сумеют договориться о гарантиях безопасности для Украины. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР де-факто уже являются независимыми государствами.

