Производитель радиоэлектроники расширит выпуск импортозамещающей продукции

Компания вытесняет иностранную продукцию с российского рынка не первый год

В условиях острой необходимости развития импортозамещения замена товаров иностранного производства отечественными аналогами активно внедряется в промышленном секторе страны. Компания «Телемеханика» в Кабардино-Балкарии занимается изготовлением систем регулирования и безопасности дорожного движения, элементов для интеллектуальных транспортных систем, светодиодных энергосберегающих светильников, технологических оснасток, деталей узлов специального назначения для Министерства обороны РФ. Предприятие также продолжает производство интеллектуальных счетчиков электрической энергии и противоградовых и противолавинных пушек.

Компания вытесняет иностранную продукцию с российского рынка не первый год. Почти 60-летний опыт в области радиоэлектронного машиностроения, непрерывное совершенствование продукции и учет новейших тенденций в мире радиоэлектроники позволили значительно расширить арсенал предприятия.

«В плане импортозамещения в последние годы была разработана система автономного освещения на солнечных батареях, она получила очень широкое распространение в силу актуальности зеленой энергетики, а также благодаря поддержке государства в продвижении такой продукции на рынке. Наша продукция поставляется в Москву и область, Екатеринбург, Краснодар, да почти во все регионы», — рассказал гендиректор производства Залим-Гери Губашиев.

В частности, было произведено 22 тысячи комплектов в рамках реализации соглашения ГК «Ростех» с ПАО «Россети». Совместно с АО «Росэлектроника» подготовлена конструкторская документация и собраны образцы автоматизированных терминалов выдачи товаров для «Почты России».

На предприятии несколько цехов — на «Телемеханике» практически замкнутый цикл производства, почти все необходимое делают на месте. То, что раньше закупалось за границей, сейчас производится на своих мощностях. Это снижает себестоимость готового изделия, что напрямую отражается на конкурентноспособности.

На заводе на данный момент работает свыше 130 человек. В связи с тем, что сейчас «Телемеханика» не просто работает в обычном режиме, а расширяет производство (в настоящее время коллектив предприятия готовит к запуску несколько новых видов импортозамещающей продукции), заводу необходимы новые специалисты, и в данное время готовится соглашение с Кабардино -Балкарским государственным университетом о подготовке профильных инженерных кадров для «Телемеханики».

