В России запущен проект по сбору данных о преступлениях украинских националистов

Представитель проекта «Трибунал» описала будущий суд над украинскими националистами

Российские журналисты, историки и общественники запустили проект «Трибунал», который призван выявить имена украинских националистов, подозреваемых в убийствах гражданских лиц и других военных преступлениях на территории Донбасса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала представитель проекта, журналист Олеся Орленко.

По ее словам, после 2014 года часть активистов в России и Донбассе стали самостоятельно собирать информацию и описывать факты жестокого обращения с мирными жителями. За 8 лет политика украинских властей в отношении русских унесла жизни около 15 тысяч человек, в том числе 149 детей. А методы, которые использовали украинские вооруженные формирования против жителей Донбасса можно сравнить с политикой геноцида нацистской Германии и их пособников — украинских националистов.

«Наш проект — результат восьмилетней работы, — рассказала Орленко. — Сначала начали собирать это для себя, но когда все больше рос объем материала, мы почувствовали необходимость донести эту важную информацию до общественности».

Она указала, что пока сложно описать, как будет проходить судебный процесс над украинскими националистами. Неизвестно, в рамках какого законодательства он будет осуществляться — России или ДНР.

Также инициаторам до конца неясно, будет ли обвинение возбуждать производство просто на основании факта службы в нацбатальонах, в частности, рядового состава.

Но мое личное мнение, да, будет. Как является преступлением сам факт службы в СС. У солдат срочной службы нет возможности избежать призыва, но в такие подразделения люди по большей части идут добровольно Олеся Орленко

«Трибунал» будет настаивать на привлечении к суду украинских политиков

С началом военной операции России активисты «Трибунала» создали Telegram-канал, где стали публиковать имена и фотографии лиц, ответственных, по их мнению, за преступления перед мирными жителями и ополчением Донбасса.

Помимо бойцов нацбатальонов, в списки проекта попали и многие украинские чиновники, политики и бизнесмены. В частности, там фигурируют имена мэра Киева Виталия Кличко, олигарха Рината Ахметова, нескольких депутатов Верховной Рады. Официально российская сторона пока не настаивала на привлечении этих людей к суду.

Как минимум, наш проект будет настаивать на необходимости международного осуждения этих людей. Они отдавали преступные приказы, несут ответственность за их исполнение Олеся Орленко

При этом она подчеркнула, что сейчас тема Украины пока «очень чувствительна» для Европы, и международные организации, которые активисты хотели бы привлечь для помощи «Трибуналу», пока не выразили желание сотрудничать.

«Эту тему не все готовы обсуждать беспристрастно и непредвзято. Хотя поддержка на уровне сочувствия есть, люди понимают, что происходят серьезные вещи», — заключила представитель проекта.

Проект «Трибунал» возник на примере другого общественного проекта — «Без срока давности». Его участники расследуют преступления немецких захватчиков в период Великой Отечественной войны против мирного населения. В рамках проекта проводятся поисковые работы, исследуются архивы, публикуются материалы, представляются доказательства на судебные заседания, посвященные военным преступлениям нацистов.

Денацификация Украины подразумевает отмену законов против русского населения

18 марта в беседе с телеканалом Russia Today министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл смысл требования о денацификации к украинской стороне. Он объяснил, что она подразумевает отмену всех законов, в том числе языковых, направленных на дискриминацию русских. Глава МИД уверен, что этот шаг позволит рано или поздно восстановить единство двух разделенных народов.

Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро Министр иностранных дел Сергей Лавров

Российская сторона также неоднократно заявляла, что желает привлечь к суду украинских националистов, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. При этом конкретные имена и фамилии Москвой пока официально озвучены не были.

Параллельно с «Трибуналом» сведения о таких лицах собирают другие организации. Общественный трибунал по преступлениям украинских националистов является международным проектом. Это открытое сообщество экспертов, общественников и журналистов из 20 стран мира, объединившихся по инициативе Общественной палаты РФ. Его участники поставили себе цель собрать независимые доказательства военных преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями и политическим руководством страны на Донбассе и в других регионах.

Аналогичной деятельностью занимаются члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Члены совета собирают и систематизируют материалы о преступлениях украинских вооруженных сил и нацбатов против гражданского населения, которые поступают в постоянную комиссию СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

С 22 марта СПЧ направляет эти материалы в международные организации и персонально западным политикам, дипломатам, журналистам и правозащитникам с призывом оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения нарушения прав человека.