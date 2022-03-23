В Китае сообщили о приостановке поисковых работ на месте крушения Boeing 737

CCTV: поисковые работы на месте крушения Boeing 737 в Китае были прекращены из-за дождя

Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося на юге Китая, была приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным китайского СМИ, работы были прекращены из-за дождя. Однако отмечается, что далее планируется возобновить не только поиск без вести пропавших и бортовых самописцев судна, но также и провести дренажные работы. Спасатели объяснили, что это необходимо, так как местная почва может впитывать очень много воды, и поэтому существует вероятность схода оползня в районе крушения. Они отметили, что это может значительно осложнить поиски.

21 марта Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

