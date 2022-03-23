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Переехавшую за границу россиянку неприятно удивила одна привычка европейцев

Россиянка перебралась в Будапешт и удивилась привычке венгров громко сморкаться

Фото: Anna Hunko / Unsplash

Переехавшая в Венгрию россиянка рассказала об одной привычке европейцев, которая неприятно удивила ее. О своем опыте жизни за границей она рассказала «Ленте.ру».

Дарина М. с детства мечтала учиться за границей. В 2018 году по университетской стипендиальной программе она приехала в венгерский город Печ, а в 2019-м перебралась в Будапешт.

Несмотря на то что Дарина сразу же влюбилась в столицу Венгрии, одна привычка местных жителей вызвала у нее неприятное удивление. «К чему я никак не могу привыкнуть, так это к привычке венгров сморкаться, причем очень громко, везде: в транспорте, в ресторане, на лекциях. Три года прошло, а принять это я никак не могу. Впрочем, мне кажется, это проблема всей Европы», — рассказала она.

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Однако эта странная особенность венгров не испортила общего впечатления от города. Дарина все равно считает Венгрию своим вторым домом, а Будапешт — одним из самых любимых городов.

Ранее россиянка, уехавшая в Швейцарию, рассказала, что ее поразила жестокость иностранцев. Выяснилось, что некоторых животных местные ветеринары считают исключительно вредными и отказываются лечить.

Никита Савин
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