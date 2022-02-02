Уехавшая в Швейцарию россиянка рассказала о жестокости иностранцев

Россиянка, уехавшая в Швейцарию, рассказала, что ее поразила жестокость иностранцев по отношению к животным. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Юлия Весна из Волгограда в 2014 году познакомилась с итальянцем из города Сорренто, вышла за него замуж год спустя и перебралась за границу. Проведя четыре года в Италии, супруги переехали в Швейцарию.

Женщина рассказала, что во двор их дома начал приходить лисенок, которого пара назвала Рози и стала подкармливать. Через некоторое время Юлия с мужем заметили, что Рози прихрамывает, а как-то ночью она прибежала во двор с поврежденным ухом и глазом, держа больную лапу на весу. Когда супруги позвонили в службу защиты животных, чтобы вызвать ветеринара, им предложили пристрелить животное.

Мы обзвонили почти 100 организаций, ветеринаров и зоопарков, но все разводили руками: лисам помогать запрещено. И только одна девушка предложила прислать лекарство. От бессилия я плакала ночами Юлия Весна

Оказалось, что в Швейцарии лисы воспринимаются государством исключительно как вредные животные, и их отстреливают, чтобы они не досаждали людям и не вредили сельскому хозяйству.

В итоге Юлии и ее мужу удалось выходить Рози, и она продолжает жить на их участке.

Ранее Юлия рассказала о низких зарплатах и уровне жизни, которые она увидела в Италии. Там она работала хостес в ресторане и отеле, и до нее на этом месте никто не задерживался дольше трех-четырех месяцев. Первое время требовалось отрабатывать 58,5 часа в неделю, причем без выходных. За это она получала 600 евро в месяц.