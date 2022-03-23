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Названы способы замедления старения без особых усилий

ETNT: диетолог Манакер назвала способы замедлить старение при помощи рыбы и коллагена

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

Американский диетолог Лорен Манакер назвала несколько простых способов, при помощи которых можно без особых усилий замедлить старение. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

По словам эксперта, для замедления старения кожи следует использовать пищевые добавки на основе пептидов коллагена. Их можно приобрести в виде порошка или таблеток.

Диета с большим количеством овощей, фруктов и жирной рыбы, такой как лосось или тунец, также пойдет на пользу организму. Манакер утверждает, что употребление морепродуктов сокращает смертность от болезни Альцгеймера, болезней сердца и рака. Кроме того, рыба способствует улучшению здоровья мозга и когнитивных способностей при старении.

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Также диетолог советует отказаться от курения. «Хотя для того, чтобы бросить курить, требуются усилия, это позволит сделать шаг к замедлению старения, так как курение способствует появлению морщин, — объясняет она. — К тому же никотин отрицательно влияет на поступление крови к клеткам кожи, а это совсем не способствует здоровому старению».

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Олег Парамонов
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