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Украина попросила отключить российский ЦБ от SWIFT

Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от системы SWIFT

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к руководству международной системы SWIFT с просьбой отключить Банк России (ЦБ) от системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом сказано на сайте ведомства.

Такая мера «усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере», отметили в НБУ.

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Ранее Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.

Между тем Великобритания хочет, чтобы от SWIFT были отключены все российские банки, а не только те, что оказались под санкциями, и намерена обсуждать этот вопрос с партнерами.

SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.

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Платон Щукин
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