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ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам

Под Нижним Новгородом ФСБ задержала иностранца за финансирование терроризма

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, причастного к финансированию терроризма. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина предоставлял реквизиты своей банковской карты для тех, кто хотел поддержать террористов. Поступающие средства он переводил на счета запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

В отношении фигуранта было возбуждено дело. На время следствия его отправили в СИЗО.

2 марта сообщалось, что в Хабаровске 20-летнего иностранца арестовали за публичные призывы к терроризму и поддержку террористов в Сирии.

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Елизавета Новикова
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