Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

Президент России Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в рамках которого лидеры обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин дал свои оценки переговорам и ходу специальной военной операции по защите Донбасса», — сообщается в пресс-службе Президента России. Отмечается, что Беннет «поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств».

«Президент России выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни», — заявили в Кремле.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский вновь назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. Как заявил украинский лидер, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации переговоров РФ и Украины.