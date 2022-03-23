Кремль предостерег гражданских на Украине от стрельбы по российским военным

Песков заявил, что ВС РФ не стреляют по гражданским на Украине, пока они не берут оружие

Вооруженные силы (ВС) России не стреляют по гражданским на Украине до тех пор, пока те не берут оружие в руки и не открывают огонь по российским военным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Военные не стреляют по гражданским до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных», — предостерег представитель Кремля. Он подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским, а помогают им.

9 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем гражданам использовать оружие во время объявленного военного положения. Так, украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В ответ на это Песков заявил, что если кто-то с оружием в руках будет атаковать российских военных, то он тоже станет целью. Он также напомнил, что с самого начала спецоперации российский лидер Владимир Путин призвал всех сложить оружие.