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Общественник назвал блокировку YouTube российских СМИ нескрываемой цензурой

Александр Малькевич заявил, что YouTube предпринимает русофобские действия

Фото: Fabian Sommer / DPA / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич назвал цензурой блокировку YouTube российских СМИ. Он отметил, что ресурс даже не скрывает этого.

«Это самая настоящая цензура. По-моему, этого не скрывает никто, даже YouTube. Никакого внятного ответа они не давали. Блокировали, потому что это Made in Russia или потому, что русские симпатизируют», — заявил он.

Малькевич также отметил, что происходящие блокировки являются нарушением прав пользователей.

«С блокировкой RT и Sputnik — до 30 миллионов русскоговорящих пользователей теперь не могут смотреть полюбившиеся им видео. Это не просто цензура, а нарушение цифровых прав пользователей. Кроме того, мы видим, что на YouTube и других площадках прекрасно себя чувствуют нацисты и экстремисты. Может ли платформа отбирать угодные и неугодные видео? С точки зрения бизнеса, законов, здравого смысла, конечно, не может. Но они это делают постоянно», — сказал он.

Александр Малькевич подчеркнул, что русофобия в последнее время является смыслом существования западного общества.

«Русофобия — это не только действие YouTube, это смысл существования западного общества. На фоне краха их ценностных ориентиров, смыслов, у них появилось своя повестка. Все можно списывать на русофобию. Европейские лидеры на полном серьезе говорят гражданам, что в разы скакнувшие цены на все — это стоимость свободы, которую нужно заплатить. За что? Никто не объясняет. Заплатить за свободу предлагают свободным гражданам. А в росте цен, говорят они, виноват Путин. Почему? Потому что. Без каких-либо внятных объяснений».

Напомним, «Медиалогия» оценила аудиторию российских каналов на YouTube, к которым были приняты ограничительные меры со стороны видеохостинга. Это 24 канала, у которых было 24 миллиона 139 тысяч 993 подписчика. С 1 по 24 февраля активность пользователей этих каналов составляла 11 миллионов 342 тысячи 282. В марте YouTube объявил о начале блокировки каналов российских медиа. Еще до этого были неоднократные публикации о блокировке отдельных каналов и видеоматериалов.

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Константин Ляпунов
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