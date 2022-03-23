Россиянам рассказали о способе защититься от утечек данных с интернет-сервисов

Киберэксперт Лукацкий рассказал о защите от утечек с помощью дополнительной сим-карты

Пользователи онлайн-сервисов почти никак не могут защититься от утечек данных, так как эта информация обрабатывается на стороне провайдера услуги, и предпринимать действия по защите сведений должен он, считает эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об одном из немногих способов обезопасить личные данные.

По словам эксперта, можно использовать для заказов в интернете какой-то дополнительный номер телефона. Для этого можно использовать услуги по предоставлению операторами связи виртуальных номеров, которые временно действуют, или завести вторую сим-карту.

«Не могу сказать, что эта услуга популярна, потому что она требует ежемесячного списания денег, на что готовы сегодня далеко не все. Кроме того, чтобы для интернет-заказов вести отдельную сим-карту, надо использовать второй телефон, что уже накладно», — отметил Лукацкий.

22 марта в Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о сайте с картой, на которую нанесены данные пользователей «Яндекс.Еды»: имена, адреса, номера телефонов и информация о тратах на заказы. Ранее, 1 марта, «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей в результате недобросовестных действий одного из сотрудников. Утверждалось, что после инцидента «Яндекс» ужесточил подход к хранению чувствительной информации, а в отношении виновного в утечке сотрудника предприняли установленные законом меры.

