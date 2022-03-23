Российский стоматолог раскрыл секреты правильного ухода за зубами

Стоматолог рассказал, что при уходе за зубами следует отказаться от бюджетной зубной пасты

Российский стоматолог Дмитрий Богуславский раскрыл секреты правильного ухода за полостью рта, которые помогут выбрать необходимые средства для чистки зубов и избежать маркетинговых уловок. Интервью со специалистом приводит издание 5-tv.

Так, специалист рассказал, что обычную зубную щетку понадобится менять каждые два месяца. В то же время, если щетина изделия потеряла форму ранее указанного срока, также необходимо отказаться от его использования. При выборе электрической щетки следует отдавать предпочтение инструменту с искусственной щетиной. При этом способ вращения головки аппарата не будет играть значения, отметил врач. «Все рекламные шаги по доступу в труднодоступные места — это маркетинг. Главное — чистить зубы правильное количество времени, хотя бы два раза в день по две минутки в день, чтобы все места тщательно прочищались», — объяснил Богуславский, добавив, что для полноценного ухода за полостью рта также следует применять зубную нить и ирригатор.

Помимо этого, при покупке зубной пасты эксперт посоветовал исходить из индивидуальных особенностей организма. При этом желательно выбирать средства средней ценовой категории, поскольку в бюджетных препаратах могут содержаться вредные вещества. Также врач порекомендовал при необходимости пройти полный курс лечения ротовой полости, после чего посещать стоматолога каждые полгода в профилактических целях.

Ранее в марте член Ассоциации стоматологов России (СТАР) Ирина Ерилина раскрыла портящие зубы привычки. Так, по словам эксперта, чрезмерное употребление сладкого разрушительно сказывается на зубной эмали. Кроме того, российский врач порекомендовала отказаться от курения и употребления спиртного.