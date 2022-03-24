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Мошенница Анна Делви нашла новый способ заработать миллионы рублей после тюрьмы

Мошенница Анна Делви родом из России нашла новый способ заработать после тюрьмы

Фото: Richard Drew / AP

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, нашла еще один способ заработать после выхода из тюрьмы. Об этом сообщает американская версия журнала Forbes.

Аферистка, которая обманула американцев на десятки тысяч долларов, решила провести выставку собственных картин, которые она успела написать, находясь за решеткой. Отмечается, что на скетчах, выполненных карандашом и ручкой на акварельной бумаге, изображены последние несколько лет ее жизни как до заключения, так и во время отбывания наказания.

Куратор будущей экспозиции Крис Мартин заявил, что работы дадут посетителям возможность взглянуть на историю мошенницы ее глазами. Мужчина описывает их как «смесь модных зарисовок и сатирических карикатур». Всего на выставке покажут от 15 до 20 работ девушки, каждая из которых будет стоить около 10 тысяч долларов (миллион рублей).

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По словам представителя Делви, дата и место проведения мероприятия будут объявлены после того, как она закончит работу над последними рисунками. Известно, что идея провести персональную экспозицию возникла после успеха групповой выставки Free Anna Delvey («Свободу Анне Делви»), которая прошла в марте в Нью-Йорке. Там вместе с работами художников, которые вдохновлялись образом аферистки, было выставлено пять ее собственных картин.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Майя Пономаренко
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