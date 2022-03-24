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В Архызе пройдут турниры по горным лыжам для детей и взрослых

На горнолыжном курорте Архыз пройдут два турнира по горным лыжам

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в эти выходные пройдут два турнира по горным лыжам — для детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 26 марта, пройдет третий этап кубка «Архызенок», первые два состоялись в феврале и начале марта. Третий этап планируется провести в семейном формате.

На следующий день, 27 марта, проведут турнир для самых опытных лыжников — инструкторский кубок «Архыз Мастерс». Принять участие в нем могут не только работники курорта, но и все, кто тренирует учеников.

Детские соревнования пройдут на зеленой трассе северного склона «Горизонт», с которой открывается панорамный вид на южный склон и остальные горы Архыза. «Архыз — семейный курорт, и мы хотим, чтобы такие объединяющие события тоже были семейными. На этот раз очки детям нужно будет зарабатывать вдвоем с мамой или папой: сначала проезжает один, потом — другой, а мы складываем время, получается семейный зачет. Главное правило — юные лыжники должны быть 2010-2016 годов рождения», — пояснил руководитель горнолыжной школы «ПикЭкспириенс» Анатолий Кудрицкий.

Инструкторский кубок пройдет на трассе повышенного уровня сложности «Красный карлик» .

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Варвара Кошечкина
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