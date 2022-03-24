Россиянина посадили на шесть лет за смертельный удар во время массовой драки

Суд приговорил к 6 годам барнаульца, убившего человека во время массовой драки на базаре

Суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Барнаула, убившего человека ударом в челюсть во время массовой драки на базаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Мужчина признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 27 июля 2020 года возле развлекательного заведения в районе Старого базара произошла массовая драка. В ходе конфликта барнаулец подошел со спины к 40-летнему мужчине и ударил его кулаком в челюсть, отчего потерпевший упал и ударился головой о землю. Через некоторое время он скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

Фигурант дела своей вины не признал. Он утверждал, что умысла на убийство у него не было, наоборот, он нанес удар с целью обороны. Однако свидетели опровергли его версию, так же как и видеозапись конфликта и результаты судебно-медицинских экспертиз.