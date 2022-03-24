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Байден спрогнозировал будущее экономики Китая

Президент США Байден заявил, что будущее экономики Китая связано с Западом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в спрогнозировал будущее экономики Китая. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Байден прокомментировал роль Пекина в событиях, происходящих на Украине. По мнению американского лидера, будущее экономики Китая связано с Западом.

«На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — заявил он.

Кроме того, Байден раскрыл подробности своей беседы по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он не угрожал лидеру Китая, но при этом четко объяснил, с какими последствиями столкнется страна при поддержке действий России на Украине.

Ранее Белый дом заявил, что Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях для КНР за помощь России. Президент США обещал реакцию не только со стороны Штатов, «но и от всего мира».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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