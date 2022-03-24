Дефицит бумаги предложили решить с помощью борщевика

Ученые из Подмосковья научились добывать сырье для бумаги из борщевика

Группа ученых из подмосковной Черноголовки предложили решить дефицит офисной бумаги в России с помощью борщевика. Специалисты научились добывать из ядовитого сорняка беленую целлюлозу, пишет «Российская газета».

По словам руководителя исследования Екатерины Зиновьевой, из сухой массы растения можно получить до 35 процентов сырья для производства бумаги. Ученые сочли такой метод получения целлюлозы перспективным, поскольку урожайность борщевика достигает 70 тонн с одного гектара. Кроме того, растение не нуждается в специальных посадках и отлично воспроизводится самостоятельно.

По прогнозам специалистов, новый метод получения беленой целлюлозы окажется востребованным на фоне осложнения поставок химикатов для офисной бумаги из-за рубежа и связанных с ними нехватки и подорожания офисной бумаги в России.

После многочисленных жалоб граждан Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности высоких цен на бумагу. Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что в Санкт-Петербурге офисная бумага подорожала в шесть раз, однако и по такой цене приобрести ее могут не все желающие.