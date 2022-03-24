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Джонсон выразил сомнения в возможности доставить британскую технику на Украину

Британский премьер Джонсон заявил, что доставить на Украину технику трудно из-за логистики
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявил, что Лондон планирует рассмотреть возможности отправки танков и самолетов на Украину по просьбе президента Владимира Зеленского, однако выразил сомнения в том, что технику удастся доставить из-за существующих проблем с логистикой, сообщает ТАСС.

«Он (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») выступил с призывом относительно танков и самолетов. На это есть своя причина: президент Зеленский пытается облегчить (положение — прим. «Ленты.ру») Мариуполя и помочь тысячам украинских борцов в городе, в этих целях ему необходимо вооружение. Мы посмотрим, что можем сделать. Должен сказать, что с точки зрения логистики это выглядит очень затруднительно», — считает британский премьер.

Несмотря на это, он подчеркнул, что Лондон и дальше будет поставлять Киеву «оборонительные летальные вооружения». По его словам, Украине будет отправляться оружие, которое окажется «наиболее ценным в конкретный момент».

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали тизер разговора с главой МВД Великобритании Прити Патель, в ходе которого она заявила о готовности помочь украинским националистам. Представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пранкер спросил у Патель, не боятся ли британцы украинских националистов, о которых говорит президент России Владимир Путин.

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Марина Совина
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