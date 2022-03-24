Россияне стали реже заказывать еду из ресторанов

«Ведомости»: в России в марте снизилось число заказов по доставке еды из ресторанов

В период с 1 по 20 марта число заказов по доставке еды из ресторанов в России на 12–15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в феврале, следует из данных ресурса «Чек индекс». Об этом в четверг, 24 марта, пишут «Ведомости».

В сервисе CloudPayments подсчитали, что в этот же период онлайн-оборот доставки готовой еды снизился на 18 процентов в денежном выражении, а количество заказов — на 16 процентов. Аналитики сервиса связывают это с тем, что россияне пересмотрели свои траты из-за экономических трудностей — стали реже заказывать еду и готовить дома.

Владельцы ресторанов в беседе с изданием подтвердили падение онлайн-доставки. Вместе с тем ресторатор Станислав Лисиченко считает его небольшим и некритичным, связывая это с тем, что клиенты решили посещать рестораны лично после снятия ковидных ограничений или с решением экономить и «перейти на гречку». Стабильность тренда на спад доставки и его причины будут понятны через месяц, полагает он.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что россияне действительно стали экономить на общепите, переключившись на скупку товаров длительного пользования. Сейчас уровень неопределенности очень высокий, что также влияет на траты и подталкивает людей экономить и чаще готовить дома, заметил он. С уходом с рынка «Макдональдса» произошло перераспределение спроса, в результате чего могли выиграть другие сети, а эффект от снижения расходов потребителей они почувствуют позже, указал он. По словам Бурмистрова, франчайзи фиксируют падение продаж и в офлайне у ресторанов в торговых центрах, где приостановили работу крупные международные бренды.

Член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин напомнил, что рестораны ждут открытия летних веранд с 1 апреля и надеются, что это поддержит спрос. Однако, по его словам, средний чек в заведениях общепита уже начал снижаться, поскольку россияне стали выбрать самые доступные пункты в меню.

Ранее опрос, проведенный образовательной компанией MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах Жизнь» показал, что большинство россиян ожидают подорожания в 2022 году кружков, секций, курсов и услуг репетиторов. 84 процента родителей думают, что стоимость товаров и услуг для детей вырастет, в том числе 60 процентов ожидают подорожания дополнительного образования. 44 процента респондентов задумываются о том, чтобы сэкономить на расходах на детей. Однако 50 процентов не собираются урезать траты на ребенка, а еще шесть процентов затруднились ответить.