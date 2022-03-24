Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Билл Гейтс разрушил дом за десятки миллионов долларов

Билл Гейтс снес свой дом в США за 43 миллиона долларов

Фото: Leon Neal / Reuters

Основатель Microsoft Билл Гейтс разрушил дом за десятки миллионов долларов. Предприниматель решил полностью снести и построить заново поместье, в котором жил со своей женой Мелиндой до развода, сообщает New York Post.

Недвижимость находится на территории США, в калифорнийском городе Сан-Диего. Гейтсы приобрели ее в марте 2020 года за 43 миллиона долларов. До сноса внутри дома площадью 538,8 квадратного метра было шесть спален, три ванные и одна отдельная уборная. Сделанные незадолго до продажи фото указывают, что на тот момент поместье было полностью пригодно для проживания.

Материалы по теме:
Ход принцессы. Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
Ход принцессы.Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
20 марта
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля

Владельцы соседних домов сообщили, что за последние месяцы Гейтс дважды приезжал на объект с проверкой. Они также отметили, что стройка создает серьезные неудобства — из-за шума соседи миллиардера не могут заснуть. Местные должностные лица уточнили, что получить разрешение на стройку в районе Дель Мар, где располагается поместье, практически невозможно.

По словам источников издания, Гейтс планирует использовать объект в качестве дома для летнего отдыха. Охранники недвижимости ожидают, что строительство завершится к августу 2022 года. При этом сейчас работы находятся на начальных этапах — они продолжаются круглосуточно, чтобы успеть к назначенному сроку. Представитель миллиардера опроверг не только информацию о сносе поместья Гейтса, но и то, что предприниматель когда-либо владел недвижимостью в Дель Мар или посещал в этот район.

Ранее дом в США решил разрушить рэпер Канье Уэст. Артист убрал крышу и окна со своего жилья на берегу пляжа Малибу, которое купил в 2021 году за 57,3 миллиона долларов. На территории объекта нет рабочих, но участок огражден конусами и красной лентой. На данный момент неизвестно, что рэпер планирует делать с особняком.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Байден высказался о территориальной целостности Украины
Мужчина сделал тату и заметил нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Медведев прокомментировал санкции Запада против российского бизнеса
Пульмонолог назвал пользу прохлады при омикрне
В Госдуме предложили обновить дизайн паспорта России
Медведев заявил о попытках «дурацкими санкциями» настроить россиян против власти
Названы способы выявить у себя депрессию
Необычный способ открыть бутылку удивил пользователей сети
Названы самые популярные направления отпуска у россиян
Россиянка посетила «райский» остров в Таиланде и назвала его главные минусы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.