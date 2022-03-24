Билл Гейтс снес свой дом в США за 43 миллиона долларов

Основатель Microsoft Билл Гейтс разрушил дом за десятки миллионов долларов. Предприниматель решил полностью снести и построить заново поместье, в котором жил со своей женой Мелиндой до развода, сообщает New York Post.

Недвижимость находится на территории США, в калифорнийском городе Сан-Диего. Гейтсы приобрели ее в марте 2020 года за 43 миллиона долларов. До сноса внутри дома площадью 538,8 квадратного метра было шесть спален, три ванные и одна отдельная уборная. Сделанные незадолго до продажи фото указывают, что на тот момент поместье было полностью пригодно для проживания.

Владельцы соседних домов сообщили, что за последние месяцы Гейтс дважды приезжал на объект с проверкой. Они также отметили, что стройка создает серьезные неудобства — из-за шума соседи миллиардера не могут заснуть. Местные должностные лица уточнили, что получить разрешение на стройку в районе Дель Мар, где располагается поместье, практически невозможно.

По словам источников издания, Гейтс планирует использовать объект в качестве дома для летнего отдыха. Охранники недвижимости ожидают, что строительство завершится к августу 2022 года. При этом сейчас работы находятся на начальных этапах — они продолжаются круглосуточно, чтобы успеть к назначенному сроку. Представитель миллиардера опроверг не только информацию о сносе поместья Гейтса, но и то, что предприниматель когда-либо владел недвижимостью в Дель Мар или посещал в этот район.

Ранее дом в США решил разрушить рэпер Канье Уэст. Артист убрал крышу и окна со своего жилья на берегу пляжа Малибу, которое купил в 2021 году за 57,3 миллиона долларов. На территории объекта нет рабочих, но участок огражден конусами и красной лентой. На данный момент неизвестно, что рэпер планирует делать с особняком.