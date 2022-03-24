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Geely приостановила выпуск машин на заводе в Белоруссии

FT: Geely приостановила выпуск машин на заводе в Белоруссии, чтобы оценить риски

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Китайская компания Geely решила приостановить выпуск своих машин на заводе в Белоруссии, с которого идут поставки автомобилей в Россию. Как сообщает Financial Times, цель компании состоит в том, чтобы оценить свои репутационные риски на фоне западных санкций.

«Российский рынок является привлекательным для китайских производителей, учитывая нынешний политический климат», — прокомментировал глава консалтинговой компании ZoZoGo и эксперт по китайскому авторынку Майкл Данн.

В разговоре с FT представитель одной из китайских компаний указал, что приостановка производства в Белоруссии указывает на существующую в Geely и других фирмах дилемму. По его словам, на фоне ужесточения санкций компании из КНР будут куда осторожнее подходить к вопросу инвестиций в Россию.

«Мы по-прежнему следим за ситуацией. При этом будет учитываться каждый элемент», — прокомментировали в самой Geely. Производство в Белоруссии ушло во внеплановый простой с 16 марта до 1 апреля из-за нехватки компонентов.

Ранее стало известно, что на фоне остановки почти всего производства в массовом сегменте легковых автомобилей в России китайский автопроизводитель Haval поднял цены на машины, сходящие с конвейера. В среднем автомобили марки стали дороже на 40-50 процентов.

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Платон Щукин
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