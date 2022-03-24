Названа доля захотевших уехать из России IT-специалистов

«Ъ»: треть IT-специалистов захотела уехать из России

Почти половина IT-специалистов ищет новую работу, в то время как каждый третий хочет уехать из России. Такую долю назвали исследователи из «Хабр Карьеры», которые приводит «Коммерсантъ».

47 процентов находятся в поиске нового места, а о переезде по работе думают 33 процента опрошенных. Почти половина — 46 процентов — собирается в этом году начать учить иностранный язык. 77 процентов респондентов заявили о трудностях в компании в течение последнего месяца: 60 процентов рассказали о поиске новых инструментов для работы, а 32 процента — об остановке найма сотрудников или уменьшении его объема.

Четыре процента респондентов попали под сокращение, при этом половина лишилась работы из-за закрытия компания. Пятой части опрошенных обещали повысить зарплату, в то время как семь процентов пожаловались на ее снижение или задержки в выплату. Отъезд IT-специалистов остается одной из самых болезненных проблем для властей — кадров в этой отрасли не хватает.

По оценке руководителя по подбору направления IT в рекрутинговой компании Benchmark Екатерины Селезневовой, переезд рассматривают большее количество сотрудников — около 60-70 процентов. Основными направления поиска стали Армения, Грузия, Казахстан, Сербия.

Правительство уже начало прорабатывать меры поддержки IT-сферы, в том числе снижение налогов, льготные кредиты, гранты, отсрочку от армии. Однако данные Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) показывают, что работники отрасли все еще нацелены на переезд. Согласно прогнозам, в апреле страну могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов.