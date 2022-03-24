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Кремль назвал самого активного участника антироссийской гонки

Песков назвал Бориса Джонсона самым активным участником антироссийской гонки
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон можно назвать самым активным участником антироссийской гонки, однако она приведет к внешнеполитическому тупику, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику», — сказал он, комментируя слова Джонсона о пересечении президентом России Владимиром Путиным «красной черты».

21 марта британский премьер и глава Евросовета Шарль Мишель заявили о необходимости продолжить санкционное давление на Россию. Джонсон призвал активизировать усилия, направленные на предоставление Украине дополнительной военной помощи, и продолжить сокращать зависимость Запада от российских углеводородов.

Ранее глава правительства Британии назвал ошибкой нормализацию отношений с президентом России. Он заявил, что такую же ошибку Лондон совершил в 2014 году и больше не собирается ее повторять.

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Алина Гончарова
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