В Хакасии сняли редкое видео с кабаргой

Сотрудники заповедника «Позарым имени В.М. Зимина» засняли кабаргу

Госинспекторы при патрулировании территории федерального заказника «Позарым имени В.М. Зимина» наблюдали за сибирской кабаргой. Видео появилось в сообществе заповедник «Хакасский» во «ВКонтакте».

«Это редкий случай, когда кабарга так близко подпустила к себе человека. Это очень пугливый вид, ведущий в основном сумеречный образ жизни. Обычно все фотофакты с кабаргой с фотоловушек фиксируются именно в ночное время», — рассказали сотрудники заповедника.

Отмечается, что интенсивная охота на сибирскую кабаргу вызвана большим спросом и высочайшей ценой выделяемого ею мускуса.​ Из-за браконьерской деятельности животное находится под угрозой уничтожения и внесено в Красную книгу Республики Хакасия.

«Данный вид находится под охраной на территории горно-таежных участков заповедника "Хакасский" и заказника "Позарым имени В. М. Зимина". Исходя из научных исследований и по последним мониторинговым данным, на территории заказника обитает более 1000 особей этого вида», — говорится в сообщении.