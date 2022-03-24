Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия откроет гуманитарный коридор для выхода кораблей из портов Украины

Минобороны: РФ открывает гумкоридор для выхода зарубежных кораблей из портов Украины

Фото: Ministry of Defence of the Russia/ Globallookpress.com

Россия с пятницы, 25 марта, откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежный кораблей из портов Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона заблокировала 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут выйти в открытое море из-за угрозы минирования и обстрелов. Он подчеркнул, что Россия не создает никакой опасности свободе гражданского судоходства.

Материалы по теме:
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля
Путин одобрил отправку добровольцев на Украину. Шойгу заявил о 16 тысячах заявок
Путин одобрил отправку добровольцев на Украину.Шойгу заявил о 16 тысячах заявок
11 марта

Гуманитарный коридор представляет собой безопасную полосу до района сбора, который назначен в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск, длиной 80 морских миль и шириной три мили. Он будет действовать ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени, уточнил Мизинцев.

«Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины», — заключил представитель Минобороны.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные удерживают в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 миллиона мирных граждан в крупных городах. По его словам, среди них 6825 иностранных граждан из 23 государств. Как уточнили в Минобороны России, несмотря на открытие гуманитарных коридоров, ежедневно неонацисты продолжают удерживать в заложниках мирных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оператор «Северного потока-2» подаст заявление о банкротстве
Байден назвал «цель» Путина «с самого начала»
Россия откроет гуманитарный коридор для выхода кораблей из портов Украины
Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон
Аналитик назвал риски использования карт UnionPay
Байден допустил территориальные уступки Украины
Джонсон выразил сомнения в возможности доставить британскую технику на Украину
Байден предложил Украине участвовать в заседаниях G20
В МИД объяснили причины раздувания антироссийской истерии
Байден заявил о реальной угрозе дефицита продовольствия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.