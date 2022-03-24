Россия откроет гуманитарный коридор для выхода кораблей из портов Украины

Минобороны: РФ открывает гумкоридор для выхода зарубежных кораблей из портов Украины

Россия с пятницы, 25 марта, откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежный кораблей из портов Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона заблокировала 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут выйти в открытое море из-за угрозы минирования и обстрелов. Он подчеркнул, что Россия не создает никакой опасности свободе гражданского судоходства.

Гуманитарный коридор представляет собой безопасную полосу до района сбора, который назначен в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск, длиной 80 морских миль и шириной три мили. Он будет действовать ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени, уточнил Мизинцев.

«Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины», — заключил представитель Минобороны.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные удерживают в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 миллиона мирных граждан в крупных городах. По его словам, среди них 6825 иностранных граждан из 23 государств. Как уточнили в Минобороны России, несмотря на открытие гуманитарных коридоров, ежедневно неонацисты продолжают удерживать в заложниках мирных жителей.

