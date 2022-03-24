Квитанции за услуги ЖКХ в России решили печатать по-новому

Управляющие компании решили печатать кавитации за ЖКУ на обратной стороне документов

Некоторые управляющие компании в России решили по-новому печатать квитанции за коммунальные услуги. Изменения вызваны ситуацией на рынке офисной бумаги и поставками химикатов для ее производства. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

Управляющие компании самостоятельно решают проблему. Одно из Товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Ижевске напечатало квитанции за ЖКУ на обратной стороне старых документов. Однако эксперты посчитали подобный вариант не самым подходящим, так как на подобных листах может оказаться служебная информация или персональные данные.

В Армавире планируют изменить размер квитанций и печатать на одном листе две платежки. Некоторые компании в Севастополе рассылают квитанции в электронном виде, а пожилым жильцам, которые не пользуются электронной почтой и мессенджерами, распечатывают платежки традиционным способом.

По данным АКОН, ситуация с офисной бумагой постепенно решается. На рынке появилась бумага такой же плотности, как и была, но цвета слоновой кости.

Ранее старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова заявила, что стабилизации ситуации на рынке офисной бумаги в России возможна после того, как будут налажены поставки хлората натрия.