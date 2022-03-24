Вице-премьер Новак предупредил Европу об отсутствии альтернативы российскому газу

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 1» предупредил Европу об отсутствии альтернативы российскому газу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия поставляет порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов. «Почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», — заявил он.

Новак назвал полный отказ Европы от российских энергоносителей «апокалипсическим» сценарием.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил он. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

