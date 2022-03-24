В Раде призвали не наказывать граждан за стрельбу по российским военным

«Страна.UA»: депутаты Рады призвали не наказывать граждан за стрельбу по военным из России

Украинские законодатели во главе с депутатом партии «Слуга народа» Сергеем Ионушасом призвали не наказывать граждан за стрельбу по российским военным. Об этом сообщает украинское здание «Страна.UA», передает РИА Новости.

Из заявления издания следует, что чиновники внесли в Верховную раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения».

Законодатели предложили не считать уголовным правонарушением причинение вреда жизни и здоровью, если они направлены на «отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ». Украинцев также хотят освободить от ответственности за применение оружия против «военных государства-агрессора».

9 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем гражданам использовать оружие во время объявленного военного положения. Так, украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

