Молодым родителям посоветовали не волноваться из-за просыпающихся по ночам детей

Профессор Хелен Болл посоветовала не беспокоиться, когда младенцы просыпаются по ночам

Центр младенчества и сна при Даремском университете разработал рекомендации, призванные помочь молодым родителям, которые беспокоятся из-за просыпающегося по ночам ребенка. Об этом сообщает The Guardian.

По словам руководителя центра, профессора Хелен Болл, многие до сих пор ошибочно считают, что маленькие дети могут спокойно спать по ночам. Такое представление сложилось в 1950-е и 1960-е годы и не соответствует действительности.

Болл посоветовала родителям не волноваться из-за капризничающих детей, потому что, по ее словам, беспокойные младенцы — это совершенно нормально. «Люди думают, что они что-то делают не так, что они каким-то образом неправильно заботятся о ребенке, — говорит она. — В действительности дети, которые с малых лет спят всю ночь и никогда не просыпаются раньше времени, встречаются очень редко».

Специалисты по сну рекомендуют по вечерам, укладывая ребенка в кровать, выглядеть как можно спокойнее. Это поможет ему тоже успокоиться и уснуть. «Нужно вести себя спокойно даже в том случае, если вы не спокойны», — объясняет Болл.

Кроме того, необходимо назначить постоянное время подъема. Болл считает, что фиксированное время подъема важнее, чем время отбоя. А вот особенно усердствовать, укладывая ребенка спать в течение дня, по мнению специалистов, не стоит.

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.