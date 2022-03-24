Крупнейший видеоресурс России вышел на большие экраны

«VK Видео» запускает приложение для Smart TV для бесплатного доступа на больших экранах

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» выходит на все самые востребованные платформы и запускает приложение для Smart TV. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, многомиллионная библиотека платформы теперь доступна бесплатно на больших экранах. Длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках.

Кроме того, пользователи получат доступ ко всем технологиям: быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К. Отмечается, что приложение оптимизировано для быстрого старта видеороликов: отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах.

В компании пояснили, что приложение можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV, а позднее такая возможность появится и для владельцев устройств Apple TV. В приложении есть удобная авторизация через VK ID по QR-коду, однако регистрация в соцсети необязательна — «VK Видео» открыла видеовитрину для зрителей всего интернета.

«Мы постарались максимально облегчить архитектуру приложения: за счет минимизации передачи служебных данных по сети пользователям не нужно ждать лишние секунды, чтобы получить доступ к видео. Мы доставляем контент до аудитории на максимально возможном числе устройств», — рассказал технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь.

«ВКонтакте» фиксирует рекордные показатели активности на платформе, пользователи смотрят и публикуют больше видеоконтента. За последние недели на 40 процентов выросло число просмотров видео, в два раза — число загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». В марте соцсеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 715 миллионов просмотров клипов в сутки. Это происходит за счет прихода новых авторов с других платформ и роста активности контентмейкеров, которые уже давно представлены на площадке.