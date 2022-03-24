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Крупнейший видеоресурс России вышел на большие экраны

«VK Видео» запускает приложение для Smart TV для бесплатного доступа на больших экранах

Фото: Shutterstock

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» выходит на все самые востребованные платформы и запускает приложение для Smart TV. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, многомиллионная библиотека платформы теперь доступна бесплатно на больших экранах. Длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках.

Кроме того, пользователи получат доступ ко всем технологиям: быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К. Отмечается, что приложение оптимизировано для быстрого старта видеороликов: отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах.

В компании пояснили, что приложение можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV, а позднее такая возможность появится и для владельцев устройств Apple TV. В приложении есть удобная авторизация через VK ID по QR-коду, однако регистрация в соцсети необязательна — «VK Видео» открыла видеовитрину для зрителей всего интернета.

«Мы постарались максимально облегчить архитектуру приложения: за счет минимизации передачи служебных данных по сети пользователям не нужно ждать лишние секунды, чтобы получить доступ к видео. Мы доставляем контент до аудитории на максимально возможном числе устройств», — рассказал технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь.

«ВКонтакте» фиксирует рекордные показатели активности на платформе, пользователи смотрят и публикуют больше видеоконтента. За последние недели на 40 процентов выросло число просмотров видео, в два раза — число загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». В марте соцсеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 715 миллионов просмотров клипов в сутки. Это происходит за счет прихода новых авторов с других платформ и роста активности контентмейкеров, которые уже давно представлены на площадке.

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Варвара Кошечкина
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