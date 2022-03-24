Алена Водонаева показала квартиру в центре Москвы для своего кота Эскобара

Телеведущая Алена Водонаева показала жилье для кота в московских Хамовниках за 19 млн руб.

Российская телеведущая Алена Водонаева показала квартиру в Москве, которую приобрела для своего кота Эскобара за 19 миллионов рублей. Интерьеры нового жилья знаменитость продемонстрировала подписчикам в социальной сети Instagram принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Недвижимость площадью 50 квадратных метров расположена в центральном районе Хамовники и нуждается в капитальном ремонте. На фото и видео заметно, что в помещениях много деревянной мебели и прочих деталей из этого материала. Водонаева пообещала их сохранить и обыграть с помощью правильно подобранных обоев — по ее словам, хорошо сочетаться будут зеленые и красные оттенки.

Телеведущая также заявила, что не собирается полностью перекраивать квартиру и тратить огромные суммы на ремонт. Насчет мебели знаменитость пока не определилась, но рассказала, что выбирает между кованой, бархатной или деревянной кроватью.

О покупке Водонаевой элитной квартиры в центре Москвы стало известно в октябре 2021 года. Причиной приобретения недвижимости стала аллергия одного из сыновей телеведущей на породистого кота по кличке Эскобар. Сообщалось, что жилье для мэйн-куна знаменитость приобрела в ипотеку.

