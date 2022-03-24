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Кремль прокомментировал данные о контактах российских военных с Пентагоном

Представитель Кремля Песков заявил о важности взаимодействия военных РФ с Пентагоном

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Контакты между военными ведомствами России и США особенно важны в такое горячее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные о контактах российских военных с Пентагоном, передает РИА Новости в четверг, 24 марта.

По деталям взаимодействия военных ведомств двух стран Песков рекомендовал обращаться в Минобороны.

Накануне в газете The Washington Post вышел материал, в котором утверждалось, что российская сторона отказывается от диалога с коллегами из Пентагона.

Ранее сообщалось, что США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.

Как заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе брифинга, транш должен начать прибывать на Украину «в течение следующего дня или около того».

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Анна Щербакова
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