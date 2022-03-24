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Россия начала платить украинским бюджетникам

МЧС России заявило о выплатах в 10 тыс. руб. бюджетникам из освобожденных областей Украины

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В соответствии с решением правительства РФ для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС России организована работа по выплатам денежных средств. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, врио главы МЧС России Александр Чуприян рассказал, что 23 марта начал работать первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС принимают документы и производят выплаты. Он подчеркнул, что задача будет выполнена в полном объеме.

23 марта штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что под контроль сил ДНР перешли 102 населенных пункта в Донбассе. Войска республики, в частности, взяли под контроль населенные пункты Сладкое, Урожайное и Золотая Нива.

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Алина Гончарова
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