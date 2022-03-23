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Под контроль ДНР перешли 102 населенных пункта

В штабе теробороны ДНР заявили, что под контроль республики перешли 102 населенных пункта

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

К 23 марта под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР) перешли 102 населенных пункта в Донбассе. Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

Уточняется, что войска ДНР, в частности, взяли под контроль населенные пункты Сладкое, Урожайное и Золотая Нива. В штабе теробороны добавили, что в настоящий момент продолжаются бои за Мариуполь, Марьинку, Верхнеторецкое, Новомихайловку и Новобахмутовку.

22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции (НМ) республики освободили почти половину окруженного Мариуполя. Он также отметил, что потери украинской стороны в городе оцениваются как тяжелые.

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Алевтина Запольская
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