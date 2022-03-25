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Беременная женщина пришла на осмотр и неожиданно родила за четыре минуты

Беременная пришла на плановый прием к гинекологу и неожиданно родила через четыре минуты

Фото: Pixabay

Беременная женщина пришла на регулярный осмотр и неожиданно родила через четыре минуты после его начала. Об этом сообщает Metro.

Ким рассказала, что была на девятом месяце беременности, когда отправилась на плановый прием к гинекологу. По ее словам, она, как обычно, проводила мужа на работу, позавтракала и поехала в больницу. Ким добавила, что на тот момент приближалась предполагаемая дата родов, но до нее еще было достаточно далеко.

В ходе осмотра врач спросила пациентку, не больно ли ей. В ответ женщина сказала, что у нее были незначительные боли, которые она списала на ложные схватки. Тогда гинеколог сообщила пациентке, что схватки были вовсе не ложными, и она вот-вот родит.

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Ким сразу же написала мужу, что собирается рожать, рассчитывая на то, что роды продлятся несколько часов. В итоге она чуть не родила по пути в родильное отделение — ребенок появился на свет через четыре минуты после того, как гинеколог закончила консультацию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина не успел довезти беременную жену до больницы из-за дорожных работ и самостоятельно принял роды на обочине. Британец рассказал, что он не первый раз выступил в роли акушера.

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Евгения Черкасова
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