Посол России в США оценил новый пакет американских санкций

Посол РФ Антонов заявил, что новые санкции США преследуют цель разрушить экономику

Посол России в США Анатолий Антонов оценил новый пакет американских санкций, введенный 24 марта. Он отметил, что рестрикции преследуют цель разрушить российскую экономику, но не достигнут своих целей. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии в Вашингтоне.

«Это еще один пример затемнения разума. Очевидно, что очередной пакет антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Серийные санкционные удары не достигнут своих целей», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что власти США пытаются наказать депутатов Госдумы за позицию, отличную от Вашингтона, в то время как парламентарии отстаивают национальные интересы России. Он указал, что никто не сможет принудить их пожертвовать благом Родины, чтобы угодить воле Соединенных Штатов и их союзников.

Посол порекомендовал американским властям направить решительность на проблемы собственного государства и перестать самоутверждаться за российский счет.

24 марта Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.

