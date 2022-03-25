Байден и лидеры Евросоюза обсудили санкции против России в «теплой атмосфере»

Белый дом: Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и санкции против РФ в «теплой атмосфере»

Фото: The Canadian Press/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и лидеры стран Европейского союза в «теплой и дружественной атмосфере» обсудили в Брюсселе ситуацию на Украине и санкции против России. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

«Президент Байден насладился теплой и дружественной встречей с главами ЕС на заседании Совета сегодня. Он пожал руку практически всем лидерам в комнате и долго разговаривал с некоторыми из них», — указали в администрации американского лидера.

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В Белом доме сообщили, что стороны обсудили Россию и Украину, санкционное давление и гуманитарное содействие, речь также шла о трансатлантическом единстве и необходимости придерживаться выработанного курса.

Ранее Евросовет и США опубликовали совместное заявление по итогам саммита в Брюсселе. В документе отмечается, что лидеры 27 стран Европейского союза обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие.

Стороны обговорили сотрудничество Евросоюза и США по вопросу снижения зависимости от российского топлива и ускорению перехода на экологически чистую энергию, продовольственную безопасность в свете меняющихся потребностей, а также важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны между ЕС и НАТО.

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Марина Совина
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