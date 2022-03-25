Россиянина задержали за реабилитацию нацизма через сайт «Бессмертного полка»

В Петербурге задержали мужчину, отправившего фото Геббельса на сайт «Бессмертного полка»

В Санкт-Петербурге россиянина, который отправил фото начальника управления гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса на сайт «Бессмертного полка», задержали по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 5 мая 2020 года 50-летний подозреваемый разместил на странице сайта «Бессмертный полк онлайн» фото Геббельса. По мнению следствия, задержанный достоверно знал, что Геббельс являлся начальником управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии и был одним из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера.

Злоумышленника вычислили и задержали благодаря совместным усилиям сотрудников ФСБ и МВД 24 марта этого года, ему уже определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали жителя Новгородской области, который отправил на сайт «Бессмертный полк онлайн» заявку с именем и фото украинского националиста Степана Бандеры. Также был задержан мужчина, который отправил на этот же сайт фото пособника нацистов генерала Андрея Власова.