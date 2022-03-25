Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина задержали за реабилитацию нацизма через сайт «Бессмертного полка»

В Петербурге задержали мужчину, отправившего фото Геббельса на сайт «Бессмертного полка»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге россиянина, который отправил фото начальника управления гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса на сайт «Бессмертного полка», задержали по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 5 мая 2020 года 50-летний подозреваемый разместил на странице сайта «Бессмертный полк онлайн» фото Геббельса. По мнению следствия, задержанный достоверно знал, что Геббельс являлся начальником управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии и был одним из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера.

Злоумышленника вычислили и задержали благодаря совместным усилиям сотрудников ФСБ и МВД 24 марта этого года, ему уже определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали жителя Новгородской области, который отправил на сайт «Бессмертный полк онлайн» заявку с именем и фото украинского националиста Степана Бандеры. Также был задержан мужчина, который отправил на этот же сайт фото пособника нацистов генерала Андрея Власова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов
Стилистка перечислила идеальную одежду для каждого типа фигуры
Минобороны России сообщило о блокировании Киева и еще четырех городов Украины
Под контроль ДНР перешли 132 населенных пункта в Донбассе
Письмо в бутылке из Америки нашли во Франции через 27 лет
Минобороны обозначило приоритет спецоперации на Украине
В Минобороны заявили о перехвате январского приказа о наступлении ВСУ в Донбассе
Генштаб России раскрыл два варианта спецоперации на Украине
Российские миллиардеры разбогатели за день на миллиарды долларов
В Совфеде опровергли планы по закрытию границ и мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.