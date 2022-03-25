Москва потребует объяснить данные о причастности сына Байдена к биолабораториям

Кремль потребует у США объяснить причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине

Москва потребует от Вашингтона объяснений из-за данных о причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к работе биолабораторий на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, и мы будем требовать объяснений. Да и не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений, потребовал сделать эту программу и ситуацию прозрачной для мира. Конечно, это будет интересовать многих», — сказал он. Вместе с тем, пресс-секретарь главы государства не ответил на вопрос о том, может ли Москва ввести персональные санкции в отношении Хантера после появления сведений о том, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton.

Песков заявил, что Россия продолжит анализ данных по американским биолабораториям на Украине, заметив, что это «очень и очень чувствительная информация и для нас, и для всего мира».

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. Полученные данные подтвердили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын американского лидера, тесно сотрудничал с компанией Metabiota — одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру.

18 марта постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США дать России ответы по биолабораториям на Украине. По его словам, любая подобная информация должна привлекать внимание международного сообщества, чтобы можно было избежать непоправимого ущерба.